По информации источника, бразилец принял предложение "Тяньцзинь Тэда".
Ранее сообщалось, что в переходе 29-летнего форварда заинтересован "Локомотив". Московский клуб предложил за трансфер Тикиньо 9 млн евро, однако китайский клуб перебил это предложение. Команда из Китая заплатит за переход нападающего 10 млн, а зарплата игрока составит 3 млн евро в год.
Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Португалии Соареш провел 30 матчей, в которых забил 10 голов, сделал 1 результативную передачу и получил 7 желтых карточек.
Источник: A Bola
Нападающий "Порту" Соареш, которым интересовался "Локомотив", согласился на переход в китайский клуб
Нападающий "Порту" Тикиньо Соареш продолжит карьеру в чемпионате Китая.
Фото: ФК "Порту"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!