"Чего скрывать, мы действительно счастливы! Это своего рода месть за все: за аннексию, за признание оккупированных территорий. Россия – завоеватель, так что такие эмоции меня не удивляют.
"Спорт и политика не связаны" – это ошибочный тезис! Конечно, все взаимосвязано, поэтому радость была и патриотической, и спортивной.
Думаю, у них были большие надежды на победу. Они думали, что если обыграют команду из Тбилиси, то вернут Грузию в состав СССР", - цитирует политика Popsport.
В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы московское "Динамо" в гостях уступило "Локомотиву" из Тбилиси. В составе российской команды голом отметился нападающий Николай Комличенко с пенальти.
Напомним, что перед встречей с "Локомотивом" член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин заявил, что российский клуб не опозорится в еврокубках и способен повторить результат в 6 побед в группе ЛЕ.
В следующем раунде квалификации Лиги Европы тбилисский "Локомотив" встретится с испанской "Гранадой". Встреча пройдет 24 августа на стадионе "Нуэво Лос Карменес" в Гранаде.
Грузинский политик - о матче с "Динамо": это месть России за все. Они думали, если победят, вернут Грузию в СССР
Грузинский политик Леван Бердзенишвили прокомментировал победу тбилисского "Локомотива" над "Динамо" (2:1) в Лиге Европы.
Фото: РИА Новости / Александр Имедашвили
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