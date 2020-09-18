Терюшков - о составе "Химок": Корян, Идову и Лантратов – молодцы. Привлечение остальных – это огромные ошибки

Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился мнением о составе "Химок".
Фото: ФК "Химки"
"Аршак Корян, Идову и Лантратов – молодцы. Привлечение остальных игроков – это огромные ошибки и просчеты спортивного директора, футболисты просто не играют.

Мы не будем делать на эмоциях никаких шагов. Как я уже сказал, в понедельник мы спокойно садимся, разбираемся по фамилиям и после этого скажем, кто будет спортивным директором, кто – тренером", - передает слова Терюшкова ТАСС.

Напомним, что в матче 8-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Химки" подмосковный клуб разгромно проиграл со счетом 7:2. В составе "красно-черных" дублем отметился нападающий Аршак Корян.

Следующий матч "Химки" проведут 28 сентября дома против "Динамо".

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Теги: Химки Корян Идову Терюшков
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