— Сергей Богданович сказал на тренировке после игры, что, конечно, болельщикам понравилось, но еще раз так сделаешь — я тебя заменю, — цитирует защитника "Фонтанка".
Обработку мяча пятой точкой впервые в нашем чемпионате применил наставник "Уфы" Вадим Евсеев в прошлом году в матче с "Динамо". Круговой прошлый год провёл под руководством наставника в башкирской команде.
"Еще раз так сделаешь — я тебя заменю". Реакция Семака на финт Евсеева в исполнении Кругового
Защитник "Зенита" Данил Круговой рассказал о реакции наставника питерцев Сергея Семака на его финт Евсеева в матче с тульским "Арсеналом" (3:1).
Фото: ФК "Зенит"
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