— Ничего здесь удивительного нет. "Химки" очень слабые, как и предполагалось. Стоило ли им выходить в Премьер-лигу? Стоило, но нужно было делать акцент, что это не ФНЛ. Все закономерно, как и говорилось перед тем, как они пришли. Если они думали, что смогут бороться этим составом — флаг им в руки, — рассказал экс-футболист в интервью Sport24.
Быстров считает, что это не повод сокращать Тинькофф Российскую Премьер-лигу, в которой сейчас выступает 16 команд. Эксперт уверен, что в "Химки" поставили специалиста, который может работать с молодыми футболистами, он думает, что 19-20 летние игроки выступают не хуже.
"Краснодар" после победы занимает промежуточное третье место с 14 очками после восьми туров. Столько же и у "Спартака", но у москвичей в запасе игра с "Рубином".
"Химки" занимают 15-ю строчку с тремя очками.
Быстров — о поражение "Химок" 2:7: ничего удивительного, они очень слабые
Футбольный эксперт Владимир Быстров прокомментировал победу "Краснодара" над "Химками" (2:7) в 8-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
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