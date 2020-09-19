— Он многому меня научил, хотя с ним тяжело работать. Много критикует. Это сейчас я понимаю, что это правильно, а тогда негодовал внутри: "Почему он все время только меня критикует". После первой тренировки вообще не понимал, что он хочет, — рассказал хорват в интервью "Матч ТВ".
Уремович вспомнил эпизод после победы над "Крыльями", когда Бердыев на следующий день сказал, что если футболист продолжит так играть, то сядет на скамейке, а также однажды за первый тайм матча Бердыев насчитал ему 46 ошибок.
23-летний Уремович выступает за "Рубин" с лета 2018 года.
Уремович: Бердыев многому меня научил, хотя с ним тяжело работать. Много критикует
Защитник "Рубина" Филип Уремович вспомнил эпизоды работы с наставником Курбаном Бердыевым.
Фото: ФК "Рубин"
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