— Конечно, мысли какие-то закрадываются, но стараюсь от них избавляться. Хочу сфокусироваться на том, что задумал. Пока я настроен на "полный газ". Вперед, в Европу! — заявил футболист в интервью Нобелю Арустамяну.
24-летний Миранчук пополнил состав "Аталанты" в начале сентября за 14,5 млн евро, перейдя из "Локомотива". В данный момент футболист не сможет помочь команде, так как продолжает восстановление от травмы.
Миранчук — о возвращении в Россию: пока я настроен на "полный газ". Вперед, в Европу
Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук ответил, думает ли он над возвращением в Россию.
Фото: Rusfootball.info
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