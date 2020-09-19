Источник: Захави отказался переходить в "Локомотив"

Полузащитник "Гуанчжоу Фули" Эран Захави отказался от перехода в " Локомотив ".

Фото: ФК "Гуанчжоу Фули"

33-летний хавбек получил предложение от московского клуба с зарплатой в размере 3,5 млн евро в год, однако решил сделать выбор в пользу ПСВ.



В текущем чемпионате Китая Захави в составе "Гуанчжоу Фули" провел 7 матчей и забил 4 мяча.



Источник: Walla