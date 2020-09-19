"Спорный момент, но ВАР вот... Сначала мы с Гамулой смотрели этот эпизод и пришли к мнению, что офсайд был, но потом рассмотрели, что на одной линии находятся нога Дзюбы и соперника. В таком моменте превосходство отдается нападающему, очень сложный момент", - сказал Орлов в эфире телеканала "Матч Премьер".
Изначально арбитр встречи Сергей Карасев зафиксировал положение вне игры у форварда петербургской команды, но после подсказки ВАР отменил свое решение и засчитал гол.
Матч 8-го тура РПЛ "Урал" - "Зенит" завершился вничью со счетом 1:1.
Орлов: очень сложный момент с голом Дзюбы
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал момент с голом нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в матче 8-го тура РПЛ с "Уралом".
Фото: ФК "Зенит"
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