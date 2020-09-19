"Качество игры было далеко от идеального, но самое главное из того, что не получилось - это не получилось выиграть. Могли забить еще и тогда, наверное, смогли бы победить.
Спад? Нет, абсолютно никаких проблем у нас нет. На данном этапе это наша пятая выездная игра из восьми, поэтому набрали достаточное количество очков в этой ситуации. Но мы должны улучшать игру, чтобы бороться за первое место", - сказал Семак в эфире телеканала "Матч Премьер".
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.
В следующем туре подопечные Семака сыграют на своем поле с "Уфой" 26 сентября.
Семак: у "Зенита" нет никаких проблем
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал матч 8-го тура РПЛ с "Уралом".
Фото: ФК "Зенит"
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