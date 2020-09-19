"Дзюба недоволен заменой? Это же прекрасно. Как игрок может быть доволен, если его меняют? Все хотят играть. Это эмоции, и хорошо, что они есть", - сказал Семак.
Матч в Екатеринбурге закончился вничью со счетом 1:1. В составе "Зенита" отличился форвард Артем Дзюба.
В текущем сезоне РПЛ 32-летний нападающий в составе "Зенита" провел 7 матчей и забил 3 мяча.
Источник: Sport24
Семак: это же прекрасно, что Дзюба недоволен заменой
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал замену нападающего команды Артема Дзюбы в матче 8-го тура РПЛ с "Уралом".
Фото: Getty Images
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