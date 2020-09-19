Поединок завершился вничью со счетом 1:1. Напомним, что изначально арбитр встречи Сергей Карасев зафиксировал положение вне игры у форварда "Зенита" Артема Дзюбы, но после подсказки ВАР отменил свое решение и засчитал гол.
"Карасев не виноват в этом моменте. Он увидел там офсайд, но господин Матюнин опять что-то исполнил. Что он там высматривал пять минут? Линию вычерчивает? Какую еще линию?! Будем просить, чтобы экспертно-судейская комиссия внимательно рассмотрела этот эпизод.
Мы хотим лишь получить объяснения от судейской комиссии, но сниматься с чемпионата мы точно не собираемся", - сказал Иванов.
"Урал" занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. В следующем туре екатеринбургская команда сыграет на выезде с "Ахматом" 27 сентября.
Источник: "СЭ"
Президент "Урала": Карасев не виноват, но господин Матюнин опять что-то исполнил
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал работу судейства в матче 8-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Урал"
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