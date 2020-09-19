21-летний футболист получил разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.
Как сообщает источник, на следующей неделе Глушенков отправится в Италию для операции.
В текущем сезоне Глушенков провёл на поле 87 минут в пяти матчах чемпионата России, но не отметился результативными действиями.
Источник: Sport24.
На следующей неделе Глушенков отправится в Италию для операции
Нападающего "Спартака" Максима Глушенкова в скором времени ожидает операция.
Фото: ФК "Спартак"
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