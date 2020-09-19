Панюков стал лучшим игроком матча "Урал" — "Зенит" Нападающий "Урала" Андрей Панюков стал лучшим игроком матча с "Зенитом" (1:1). View this post on Instagram ??Паня! Лучший в матче #УралЗенит по версии @matchpremier ?? Мы согласны! А вы? A post shared by ФК «Урал» | FC Ural (@fc_ural) on Sep 19, 2020 at 10:01am PDT 25-летний форвард сравнял счёт в матче на 69 минуте, забив первый гол за шесть матчей в текущем розыгрыше чемпионата России.Панюков перешёл в "Урал" как раз из "Зенита". Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 21:02 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Урал Зенит Панюков Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 100 1 2 3 4 5