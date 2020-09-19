Так, московский ЦСКА за 2019 года заработал 56,3 млн долларов. В 2018 году клуб зафиксировал в 100 млн долларов.
Операционный убыток составил 25 миллионов, совокупный по итогам года — 45 миллионов.
В 2018 году в отчетность ЦСКА попали трансферы Витиньо (13 миллионов) и Головина (35,2). В 2019 москвичи выручили 145 тысяч за трансфер Караваева, 232 за Ткачева и 327 за Чернова.
Отмечается, что балансовая стоимость клуба оказалась выше оценочной (-18,6 млн). Процентные расходы по кредитам возросли до 11,5 млн долларов. Также клуб брал кредиты в прошлом году у связанных сторон, правда, их имена не оглашаются.
Выручка ЦСКА за 2019 год меньше на 44 млн долларов, чем за 2018 год
Bluecastle Enterprises Limited опубликовал финансовую отчетность за 2019 год.
Фото: ПФК ЦСКА
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