— Можно ли говорить о спаде у Азмуна? В целом провели игру ниже своих возможностей. О каком-то спаде я не стал бы говорить. Мы видим, как он работает на тренировках, — рассказал Семак в интервью пресс-службе клуба.
Такой комментарий Семак оставил после сегодняшней ничьи с "Уралом" в Екатеринбурге.
25-летний Азмун в текущем сезоне забил четыре гола и отдал голевую передачу в восьми матчах чемпионата России.
Семак: спад у Азмуна? В целом провели игру против "Урала" ниже своих возможностей
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак не считает, что нападающий команды Сердар Азмун сбавил в игровом плане.
Фото: ФК "Зенит"
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