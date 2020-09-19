Семак: спад у Азмуна? В целом провели игру против "Урала" ниже своих возможностей

Главный тренер " Зенита " Сергей Семак не считает, что нападающий команды Сердар Азмун сбавил в игровом плане.

Фото: ФК "Зенит"

— Можно ли говорить о спаде у Азмуна? В целом провели игру ниже своих возможностей. О каком-то спаде я не стал бы говорить. Мы видим, как он работает на тренировках, — рассказал Семак в интервью пресс-службе клуба.



Такой комментарий Семак оставил после сегодняшней ничьи с "Уралом" в Екатеринбурге.



25-летний Азмун в текущем сезоне забил четыре гола и отдал голевую передачу в восьми матчах чемпионата России.