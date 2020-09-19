Федотов - о голе Дзюбы в ворота "Урала": такое чувство, что нас обманывают

"Уважаемые любители футбола, у меня такое чувство, что нас обманывают.1) Почему Дзюбе отрезали половину стопы?2) Почему на повторе мяч уже находится в полете? (По правилам игры офсайд фиксируется при соприкосновении с мячом)", - написал позже экс-арбитр РПЛ.Напомним, что встреча "Урала" и "Зенита" завершилась со счётом 1:1. На гол Дзюбы на 4-й минуте матча хозяева смогли ответить точным ударом нападающего Андрея Панюкова.