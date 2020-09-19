Федотов - о голе Дзюбы в ворота "Урала": такое чувство, что нас обманывают

4' минута, Урал - Зенит— Игорь Федотов (@fedotov1006) September 19, 2020
Можно я здесь промолчу...
Уважаемые любители футбола, офсайд был?#УралЗенит pic.twitter.com/SZuGoHuSrV
"Уважаемые любители футбола, у меня такое чувство, что нас обманывают.
1) Почему Дзюбе отрезали половину стопы?
2) Почему на повторе мяч уже находится в полете? (По правилам игры офсайд фиксируется при соприкосновении с мячом)", - написал позже экс-арбитр РПЛ.
Напомним, что встреча "Урала" и "Зенита" завершилась со счётом 1:1. На гол Дзюбы на 4-й минуте матча хозяева смогли ответить точным ударом нападающего Андрея Панюкова.