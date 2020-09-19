"Показали момент на табло. Мы: "О, ну это офсайд". И смотрим, минута, две, три, судья не идет смотреть VAR, просто слушает что-то в наушник. Раз - гол. Мы в шоке были. На табло-то мы видели - чистый офсайд.
Сомнительно как-то. Ладно бы 50 на 50, но все же видели эпизод. В общем, непонятное решение", - передает слова Панюкова Metaratings.ru.
Напомним, что встреча "Урала" и "Зенита" завершилась со счетом 1:1. На 4-й минуте матча мяч в сетку ворот Помазуна отправил форвард "Зенита" Артём Дзюба. Судьи долго разбирали этот эпизод на момент положения вне игры, однако после вмешательства ВАР гол был засчитан. В составе "Урала" отличился нападающий Андрей Панюков
"Мы в шоке были. На табло-то мы видели - чистый офсайд". Панюков о спорном голе Дзюбы
Нападающий "Урала" Андрей Панюков рассказал, как отреагировал на решение арбитра Сергея Карасева засчитать гол нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в матче 8-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Урал"
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