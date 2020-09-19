– Спасибо болельщикам, что пришли, поддержали нас, а мы в свою очередь хотели не упасть в грязь лицом, сделать хороший результат для них, хотелось, конечно, победить. Но ничья с «Зенитом» – действующим чемпионом – это тоже хороший результат для нас, - сказал Герасимов.
Также защитник клуба из Екатеринбурга рассказал, что команда получила на матч установку сохранить компактность в обороне, не оставлять свободных зон, при возможности идти в прессинг. И в целом выполнила установку, хотя отдельные моменты не совсем получились.
– В раздевалке были только положительные эмоции, потому что с «Зенитом» у нас отрицательная статистика и только две ничьи до этого было. Каждое очко с чемпионом на вес золота, - сказал Алексей.
На вопрос об успешном противостоянии форвардам Герасимов ответил, что с более габаритным Дзюбой ему было сложнее бороться, чем с Азмуном. И даже сложнее, чем ранее с Комличенко - поскольку Артем "помясистее будет".
После ничейного результата в Екатеринбурге (1:1) "Зенит" находится на первой строчке в турнирной таблице, имея 2 очка отрыва от "Сочи", у которого матч в запасе. "Урал" за счет этой ничьей обошел "Локомотив", набрал 10 очков в 8 матчах и занимает 10 позицию.
Источник: официальный сайт "Урала"
Защитник "Урала" Герасимов: только положительные эмоции, каждое очко с "Зенитом" на вес золота
Центрбек "Урала" Алексей Герасимов прокомментировал итоги скандального матча с чемпионом страны.
Фото: ФК "Урал"
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