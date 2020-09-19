- По Миранчуку сделали все неправильно — от и до. И видно, что в «Локомотиве» сейчас, извините за грубое слово, топорные менеджеры. Для чего вы продаете своего лучшего игрока? Почему годом раньше не подписали с ним новый контракт? Нужно было на улучшенных условиях переподписать его лет на пять, заложив хорошие отступные, - возмутился Николай Наумов. - Они же видели, что это за игрок. Ничего не сделали, только раскричались, что будут продавать в Европу. В результате копейки получили за Алексея. Это же просто смешно. Отдали своего сильнейшего игрока. И что выиграли?
Алексей Миранчук 4 сентября перешел из "Локомотива" в клуб итальянской Серии A "Аталанту" за 14,5 миллионов евро, его стоимость по оценке портала transfermarkt.de составляет 18 миллионов евро. Без Миранчука в составе "железнодорожники" набрали 2 очка в 3 матчах чемпионата страны и с 9 очками в 7 матчах занимают 11 строчку в турнирной таблице РПЛ. 20 сентября в 19:00 "Локомотив" принимает на своем поле "Тамбов", который находится на 12 месте и отстает всего на 2 очка.
Источник: "Известия"
Бывший президент "Локо" Наумов: по Миранчуку все сделали неправильно
Экс-президент московского "Локомотива" Николай Наумов высказался по поводу трансфера Алексея Миранчука в "Аталанту".
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!