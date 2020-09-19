Николай Наумов, занимавший должность президента "Локо" с 2007 по 2010 год, признался, что с опаской ждет Лигу чемпионов.
- Думаю, в Лиге чемпионов «Локомотив», как бы это ни прискорбно звучало, провалится. Ничего хорошего там ожидать от клуба не приходится. Потому что с такой игрой, которую он показал с «Ростовом», в Лиге чемпионов будет тихий ужас, - сказал Наумов.
В октябре московскому "Локомотиву", занявшему второе место в завершившемся летом чемпионате РПЛ, предстоит старт в групповом турнире Лиги Чемпионов УЕФА. "Железнодорожники" отбираются в группу ЛЧ уже третий сезон подряд - в двух предыдущих случаях они набирали по 3 очка (1 победа, 5 поражений) и занимали последнее место в группе.
Источник: "Известия"
Экс-президент "Локо" Наумов: думаю, в Лиге чемпионов "Локомотив" провалится
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился своими опасениями по поводу предстоящей игры команды в Лиге чемпионов.
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