"ВАР просматривали три минуты. Как я понял, у ВАР есть своя камера, по которой четко видно, что на 1-2 сантиметра нога защитника "Урала" ближе к воротам, чем моя. Плюс видна моя динамика вперед и как игрок притормаживает.Обмануть в таких вещах ВАР невозможно", - сказал Дзюба.
Поединок в Екатеринбурге завершился вничью со счетом 1:1. Изначально арбитр встречи Сергей Карасев зафиксировал положение вне игры у Дзюбы, но после подсказки ВАР отменил свое решение и засчитал гол.
В текущем сезоне РПЛ нападающий в составе "Зенита" провел 7 матчей и забил 3 мяча.
Источник: Матч ТВ
Дзюба - о мяче в ворота "Урала": обмануть в таких вещах ВАР невозможно
Фото: РИА Новости
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