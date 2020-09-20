В услугах 27-летнего хавбека заинтересован "Зенит", сообщает ESPN. В то же время отмечается, что главным претендентом на Лингарда является "Тоттенхэм".
"Манчестер Юнайтед" не против продать игрока, если поступит предложение в размере 30 млн евро.
В прошлом сезоне АПЛ Лингард в составе "Манчестер Юнайтед" провел 22 матча и забил 1 мяч.
Источник: "Зенит" интересуется Лингардом
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"
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