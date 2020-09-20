Источник: "Локомотив" будет платить Манджукичу 4 млн евро в год

Бывший нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич близок к подписанию контракта с " Локомотивом ".

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34-летний хорват подпишет с московским клубом контракт на два года и будет зарабатывать 4 млн евро за сезон, сообщает итальянский журналист Николо Скира.



Последним клубом Манджукича был катарский "Аль-Духайль", который он покинул в июле этого года.