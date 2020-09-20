34-летний хорват подпишет с московским клубом контракт на два года и будет зарабатывать 4 млн евро за сезон, сообщает итальянский журналист Николо Скира.
Последним клубом Манджукича был катарский "Аль-Духайль", который он покинул в июле этого года.
Источник: "Локомотив" будет платить Манджукичу 4 млн евро в год
Бывший нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич близок к подписанию контракта с "Локомотивом".
Фото: Getty Images
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