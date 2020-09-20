Тедеско: "Рубин" изменил схему игры, благодаря чему нам удавалось организовать прессинг

Главный тренер "Спартака" подвел итог матча 8-го тура РПЛ с "Рубином".
Фото: ФК "Спартак"
Поединок в Казани завершился победой красно-белых со счетом 2:0.

"Мы прессинговали соперника чуть позже, чем обычно. Основная задача была в том, чтобы не дать "Рубину" в случае отбора мяча разбежаться в зоны за спиной."Рубин" изменил схему игры, благодаря чему нам удавалось организовать прессинг", - сказал Тедеско в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с "Тамбовом". Поединок состоится 26 сентября и начнется в 14:00 мск.

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Теги: Тедеско Спартак Рубин
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