Матч завершился поражением "Рубина" со счетом 0:2.
"Если бы мы были готовы к такому началу, то явно не пропустили. "Рубин" не смог реализовать несколько моментов в стартовые минуты, соперник нас наказал. Если бы я знал, чего не хватает команде - мы бы в этом добавили. Думаю, что Максименко совершил самое большое количество сейвов в своей жизни", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Матч Премьер".
Напомним, что "Рубин" играл в большинстве с 61-й минуты после удаления защитника "Спартака" Павла Маслова. Отметим, что команда Слуцкого в этом матче нанесла 7 ударов в створ ворот Максименко.
"Рубин" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 11 очков.
В следующем туре казанская команда сыграет на выезде с "Ротором". Матч запланирован на 27 сентября.
Слуцкий - о матче со "Спартаком": "Рубин" был не готов к такому началу
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал поединок 8-го тура чемпионата России со "Спартаком".
Фото: ФК "Рубин"
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