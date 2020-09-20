"Бердыев и Семин - это нереально. Даже не в деньгах дело, это не укладывается в нашу концепцию. Они никогда не работали с клубами, которые находятся внизу турнирной таблицы.
Мы рассматриваем тренера до 50 лет с опытом работы в РПЛ с середняками. Фамилии назвать не могу, но есть пул тренеров, с которыми ведем переговоры. В частности, всплывала фамилия Николая Писарева. Но мы пока не выбрали. Завтра мы поставим точку," - сказал Терюшков.
Ожидается, что 21 сентября с поста главного тренера "Химок" будет уволен Дмитрий Гунько, который возглавил подмосковную команду перед стартом сезона. На этом посту он сменил Сергея Юрана.
"Химки" занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав три очка. В матче 8-го тура РПЛ подопечные Гунько были разгромлены "Краснодаром" со счетом 2:7.
Источник: РИА Новости
Министр спорта Московской области: Бердыев и Семин в "Химках" - это нереально
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о поисках нового главного тренера для "Химок".
Фото: РИА Новости
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