Ранее появились слухи, согласно которым Орье с большой долей вероятности перейдёт в "Спартак".
"Серж Орье? Я знаю многих игроков в разных чемпионатах, но предпочитаю говорить только о своих футболистах", — цитирует Тедеско "Чемпионат".
Тедеско отказался комментировать слухи о переходе Орье в "Спартак"
Главный тренер "Спартака" после матча 8-го тура РПЛ с "Рубином" (2:0) ответил на вопрос о возможном переходе в московский клуб защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье.
Фото: РИА "Новости"
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