Встреча, проходившая в Казани, завершилась победой "Спартака" со счётом 2:0. При этом москвичи весь второй тайм отыграли в меньшинстве.
"Спартак» сегодня был сильнее "Рубина" в первой половине встречи, но весь второй тайм красно-белые спасали 3 очка. Московский клуб вырвал победу, но в матче со средней командой", - приводит слова Ловчева Sport24.
Ловчев: "Спартак" вырвал победу, но в матче со средней командой
Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о победе московского клуба над "Рубином" в матче 8-го тура РПЛ.
Фото: Sportbox
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