Победив вчера в Казани со счетом 2:0, московский "Спартак" продлил серию матчей без поражений против "Рубина". Теперь она составляет 13 встреч в РПЛ (+8=5) и 12 с учетом матчей Кубка России (+7=5).
В последний раз в официальной встрече красно-белые проигрывали казанцам в 2014 году - 30 октября "Рубин" оказался сильнее в поединке Кубка России (2:0), а полугодом ранее, 20 апреля, казанцы одержали победу в чемпионате (2:1).
Если принимать в расчет не только официальные, но и товарищеские матчи, беспроигрышная серия "Спартака" составляет 7 игр (4 победы, 3 ничьих) - 13 февраля 2017 года "Рубин" победил в товарищеской встрече со счетом 4:2.
"Спартак" не проигрывает "Рубину" в официальных встречах с 2014 года
Беспроигрышная серия составляет уже 13 матчей в РПЛ и 12 с учетом Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
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