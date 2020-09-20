Погребняк о матче "Урал" - "Зенит": гол Дзюбы - офсайд. Не знаю, чем руководствуется ВАР

Экс-форвард "Урала" и "Зенита" Павел Погребняк прокомментировал спорный эпизод субботнего матча.


Фото: РИА Новости
"Гол Дзюбы? По-моему, это офсайд. VAR - отдельная тема, не знаю, чем они руководствуются. Судя по всему, видеоарбитры ориентировались по линии ног. Скажу так: если бы VAR не было, я бы этот гол засчитал, но с VAR это, конечно, офсайд", - передает слова Павла Погребняка "Петербургский дневник".

В составе "Зенита" Павел Погребняк провел два с половиной года - с января 2007 по август 2009, стал чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА, забив 39 голов в 90 встречах за сине-бело-голубых. Цвета "Урала" нападающий защищал с августа 2018 по август 2020 года и отличился 8 раз в 33 матчах.

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Теги: Урал Зенит Погребняк
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