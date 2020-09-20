"Республика не оставит команду, будет помогать клубу, все нормально. Усиление обязательно будет, до закрытия трансферного окна появятся новые игроки. Наш ориентир – молодые футболисты, которые могут раскрыть свой потенциал в "Уфе"", - передает слова Рината Шайбекова официальная группа "Уфы" ВКонтакте.
После восьми туров РПЛ "Уфа" с 5 очками занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ - ниже нее только новички высшего дивизиона "Химки" и "Ротор". Последнюю победу в чемпионате России клуб из Башкортостана одержал еще во втором туре - безвыигрышная серия составляет 6 матчей (2 ничьих, 4 поражения). За текущее трансферное окно команду покинули игроки основы Даниил Фомин, Остон Урунов, Андрес Вомбергар.
Гендиректор "Уфы": республика не оставит команду, усиление обязательно будет
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков рассказал о трансферной политике клуба.
Фото: ФК "Уфа"
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