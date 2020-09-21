В последних четырех турах Российской Премьер-лиги "Зенит" сбавил темп и набрал лишь 5 очков в 4 матчах. Это привело к тому, что борьба за верхние строчки обострилась - после восьмого тура равное количество очков с петербуржцами имеет "Спартак", на одно очко отстает ЦСКА, на дистанции одной игры от первой строчки по итогам тура могут оказаться "Сочи", "Краснодар", "Ростов" и "Динамо".
Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что легкой прогулки у "Зенита" в этом году не будет.
- Армейцы поборются, это понятно. Да и не списывайте со счетов "Краснодар", который поймал атакующую игру. Сейчас сложно делать прогнозы, но "Зениту" точно легко не будет. Предстоит серьезная борьба за золото, - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
Орлов: "Зениту" легко не будет. Предстоит серьезная борьба за золото
Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение о раскладе сил в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"
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