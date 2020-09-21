Ранее стало известно, что футболист порвал крестообразные связки колена. Травму игрок получил в расположении молодёжной сборной России. При этом многие критиковали врачей "Спартака", обвиняя их в том, что они не смогли вовремя поставить диагноз.
Теперь 21-летнему игроку предстоит перенести операцию. По всей видимости, он пропустит порядка полугода.
"Горячие головы предъявляют претензии врачам "Спартака" в связи с последним случаем разрыва связки у Глушенкова. Но у меня нет никаких оснований сомневаться в компетентности и уж тем более обвинять в халатности ни Глеба Чернова, ни Владимира Вековищева. Вероятнее всего, связка порвалась полностью не в момент травмы в сборной, а позднее, на одной из тренировок в расположении клуба", - приводит слова Вартатепова Bobsoccer.
Вартатепов поддержал медиков "Спартака" после травмы Глушенкова
Бывший руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартатепов прокомментировал травму полузащитника москвичей Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Спартак"
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