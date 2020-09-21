Ранее Швец выступал за "Вильярреал", после чего продолжил карьеру в клубе из Грозного. Сообщалось, что игроком интересуется "Зенит".
"Переходу Антона в "Зенит" помешали "лишние люди". Но от этого перехода выиграли бы все, в первую очередь, "Ахмат". А Антона бы чаще стали вызывать в сборную", - цитирует отца игрока Sport24. Sport24
Отец Швеца рассказал, почему не состоялся переход игрока в "Зенит"
Олег Швец, отец хавбека "Ахмата" Антона Швеца, рассказал, почему его сын не перешёл в "Зенит".
Фото: Sportbox
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