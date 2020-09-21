Встреча закончилась победой грозненцев со счётом 3:0. Но, как признался 38-летний нападающий, он остался доволен собственными действиями на поле. По словам экс-форварда российский сборной, он сам не ожидал, что сможет провести матч на таком уровне.
Следующим соперником "Знамени" в Кубке России станет "Шинник", выступающий в ФНЛ.
"В 38 лет проверил себя и понял, что выгляжу на уровне Премьер-лиги. Я знал, что в движениях уступаю молодым ребятам, да и физически никого не перебегаю, но было интересно, как я буду выглядеть с мячом против них, как буду отдавать передачи, как буду действовать в штрафной", - цитирует Павлюченко Sport24.
Павлюченко: в матче с "Ахматом" понял, что выгляжу на уровне Премьер-лиги
Форвард "Знамени" Роман Павлюченко поделился мнением о собственной игре в матче Кубка России с "Ахматом".
Фото: Daily Mail
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