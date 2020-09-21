Встреча была отменена из-за вспышки коронавируса в волгоградском клубе. Матч должен был состояться 23 сентября.
Ранее организаторы уже отменили два матча "Ротора" в РПЛ. Так, волгоградцы не сыграли с "Краснодаром" и "Ростовом".
"Ротору" уже присудили техническое поражение в матче с "Краснодаром". Судьба встречи с "Ростовом" ещё не определена.
Матч "Ротора" в Кубке России отменён из-за коронавируса
Матч группового этапа Кубка России "Динамо" (Ставрополь) - "Ротор" не состоится.
Фото: ФК "Ротор"
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