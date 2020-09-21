В регламенте сохранился пункт, позволяющий сменить президента РПЛ голосованием.
РПЛ уже длительное время возглавляет Сергей Прядкин. Ранее клубы провели голосование, на котором поддержали его переизбрание. При этом в РФС не приняли результаты голосования, заявив, что при переизбрании не были соблюдены необходимые процедуры.
О принятии нового регламента на общем собрании сообщает "РБ-Спорт".
Клубы РПЛ приняли новый регламент
Клубы РПЛ провели общее собрание, на нём был принят новый регламент.
Фото: РПЛ
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