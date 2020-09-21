Клубы РПЛ приняли новый регламент

Клубы РПЛ провели общее собрание, на нём был принят новый регламент.



Фото: РПЛ

В регламенте сохранился пункт, позволяющий сменить президента РПЛ голосованием.



РПЛ уже длительное время возглавляет Сергей Прядкин. Ранее клубы провели голосование, на котором поддержали его переизбрание. При этом в РФС не приняли результаты голосования, заявив, что при переизбрании не были соблюдены необходимые процедуры.



О принятии нового регламента на общем собрании сообщает "РБ-Спорт".