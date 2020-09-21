Соответствующее решение было принято на общем собрании клубов РПЛ. Лига одобрила выделение квоты в 5% для гостевых фанатов.
По словам гендиректора "Зенита" Александра Медведева, клубы смогут самостоятельно договориться об изменении квот в случае необходимости.
Гостевые болельщики лишились возможности посещать матчи своих команд из-за пандемии коронавируса. Несмотря на запрет, многие фанаты находили способы оказаться на трибунах.
РПЛ одобрила возвращение гостевых болельщиков на матчи
Гостевые болельщики смогут вновь посещать матчи чемпионата России.
Фото: ТАСС
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