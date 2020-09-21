В РПЛ проголосовали за гостевую квоту на матчи в размере 5% от допустимого количества зрителей

На матчи чемпионата России вновь вернутся болельщики гостевых команд.

Фото: РПЛ

Сообщается, что руководство лиги приняло решение о возвращении гостевых квот в размере 5% от допустимого количества зрителей на стадионе. Также лига дополняет, что эта цифра может быть увеличена по результатам договоренности между клубами.



Это решение принято благодаря голосованию общего собрания РПЛ. Его должен будет утвердить исполком РФС.



Если оно будет утверждено, то это правило распространится не только на РПЛ, но и на молодёжное первенство.



Источник: telegram-канал РПЛ.