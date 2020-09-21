"В Казани как дома". "Спартак" опубликовал закадровое видео с матча против "Рубина"
Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео с матча против казанского "Рубина" (2:0).
Голом в составе московского "Спартака" отметился Джордан Ларссон, также автоголом отличился защитник казанцев Михаил Меркулов.
Победа позволила "красно-белым" догнать лидирующий "Зенит" в турнирной таблице чемпионата России.
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