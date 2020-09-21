"Спасибо за евросезон", — гласит надпись на перфомансе. Фанаты также опубликовали два баннера с фразами "Ожидание" и "Реальность", намекая, что они планировали воспользоваться самолётом, чтобы полететь в Европу, а будут вынуждены пользоваться поездом для поездок по России.
Напомним, "Динамо" вылетело в квалификации Лиги Европы против тбилисского "Локомотива".
"Спасибо за евросезон". Перфоманс болельщиков "Динамо" на матче с "Ахматом"
Фанаты московского "Динамо" разместили баннер на игре с "Ахматом".
Фото: соцсети
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