"Спасибо за евросезон". Перфоманс болельщиков "Динамо" на матче с "Ахматом"

Фанаты московского "Динамо" разместили баннер на игре с "Ахматом".
Фото: соцсети
"Спасибо за евросезон", — гласит надпись на перфомансе. Фанаты также опубликовали два баннера с фразами "Ожидание" и "Реальность", намекая, что они планировали воспользоваться самолётом, чтобы полететь в Европу, а будут вынуждены пользоваться поездом для поездок по России.

Напомним, "Динамо" вылетело в квалификации Лиги Европы против тбилисского "Локомотива".

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Теги: Динамо Лига Европы
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