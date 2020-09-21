- Как вы знаете, трансферное окно закроется 17 октября, поэтому торопиться не стоит. Мы посмотрим, что будет происходить и примем наилучшее решение. Илья любит "Спартак" и хочет побеждать с этим клубом. Он хочет играть, как любой профессиональный футболист, поэтому если он будет играть, как в последних матчах, я не вижу причин уходить, - цитирует Драго "ЕвроФутбол".
Агент также отметил, что красно-белые всегда честно ведут диалог со стороной футболиста, а также Кутепову очень ценно было услышать слова поддержки от президента "Спартака" Леонида Федуна.
27-летний защитник выступает за "Спартак" с 2012 года. В сезоне 2016/2017 завоевал с "красно-белыми" чемпионский титул, а также Суперкубок России. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Кутепов провел один матч, а также вышел на поле в кубковом матче с "Родиной".
Агент Кутепова: если он будет играть, как в последних матчах, я не вижу причин уходить из "Спартака"
Дамиано Драго, агент защитника "Спартака" Ильи Кутепова, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!