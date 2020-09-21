- Великолепная игра "Динамо", полностью переиграли нас. Мы пока маленькая командочка, которая не умеет терпеть и добиваться результата, которая в прошлом сезоне осталась в РПЛ только благодаря дополнительным показателям.
"Динамо" - великолепный клуб, играющий в еврокубках, с огромным потенциалом. Для меня игрок матча - Шунин, вытащивший три момента, - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".
Напомним, единственный мяч в концовке основного времени матча забил защитник бело-голубых Иван Ордец, замкнув головой подачу Даниила Фомина с углового.
Таким образом, "Динамо" набрало 14 очков и расположилось на пятой строчке. У "Ахмата" 10 баллов и 10-е место в таблице РПЛ.
Талалаев - об "Ахмате": мы - маленькая командочка
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев подвел итоги матча 8-го тура РПЛ с "Динамо" (0:1).
Фото: РИА Новости / Владимир Песня
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!