- Посмотрите, сколько раз московская команда побеждала в матчах без удалений и пенальти? Пересмотрите матч "Динамо" с тбилисским "Локомотивом". Удачи в следующих еврокубках! Всего хорошего, - цитирует Талалаева "Чемпионат".
Напомним, бело-голубые уступили тбилисскому "Локомотиву" в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 2:1 и покинули еврокубки.
Единственный мяч в концовке основного времени матча 8-го тура РПЛ забил защитник бело-голубых Иван Ордец, замкнув головой подачу Даниила Фомина с углового.
Таким образом, "Динамо" набрало 14 очков и расположилось на пятой строчке. У "Ахмата" 10 баллов и 10-е место в таблице РПЛ.
Талалаев: сколько раз "Динамо" побеждало в матчах без удалений и пенальти? Удачи в еврокубках
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев эмоционально охарактеризовал игру московского "Динамо" после проигранного матча в Москве (0:1).
Фото: РИА Новости
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