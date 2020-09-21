- Когда чемпионат начинался, я понимал, что это будет самая сложная игра, потому что мы сейчас для "Спартака", как красная тряпка для быка. Мы ждем этой встречи с нетерпением, - цитирует Первушина "Матч ТВ".
Встреча "Тамбова" и "Спартака" пройдет 26 сентября в Саранске. Начало - в 14:00 мск.
В предыдущем сезоне тамбовская команда обыграла красно-белых и дома (2:0), и на выезде (3:2).
"Спартак" находится на 2-й строчке таблицы, имея в активе 17 очков. У "Тамбова" - 7 баллов и 13-я строчка.
Первушин: "Тамбов" для "Спартака" - как красная тряпка для быка
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Тамбов"
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