Московский клуб ведет переговоры о переходе 27-летнего француза. Отмечается, что "Спартак" может арендовать Орье с последующим выкупом.
Орье перешел в "Тоттенхэм" из "ПСЖ" летом 2017 года за 25 млн евро.
В прошлом сезоне АПЛ Орье в составе "Тоттенхэма" провел 33 матча и забил один мяч.
Источник: твиттер журналиста Джанлуиджи Лонгари
Источник: "Спартак" может арендовать Орье с последующим выкупом
Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье может перейти в "Спартак".
Фото: ФК "Тоттенхэм"
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