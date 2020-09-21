"Сдала тест на COVID. Днем будет готов. Насторожило, что у меня пропало обоняние", - написала Анна Семак Instagram.
Анна и Сергей Семак вместе с 2008 года, имеют восемь детей. У пары также есть внучка Ева.
Сергей Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года.
"Насторожило, что у меня пропало обоняние". Жена Семака сдала тест на коронавирус
Жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна Семак сдала тест на коронавирус.
Фото: instagram.com
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