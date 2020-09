"Ротор" готовится к матчу с "Рубином"

View this post on Instagram

«Ротор» готовится к «Рубину» Во вторник команда проведет две тренировки. Игроки и тренеры сине-голубых готовятся к матчу 9-го тура #ТинькоффРПЛ с казанским «Рубином» на базе «Олимпия» в Волгограде. Игра должна состояться на «Волгоград Арене» 27 сентября в 20:00. В распоряжении Александра Хацкевича 14 футболистов, среди которых есть ребята из молодежки. По мере выздоровления и сдачи двух подряд отрицательных тестов на наличие коронавирусной инфекции к основной обойме будут присоединяться, находящиеся на самоизоляции члены команды. #РубисьЗаРотор