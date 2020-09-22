— У красно-белых сейчас столько же очков, сколько и у "Зенита". Так что надо внимательнее присмотреться к этой команде. Нападение у "Спартака" выглядит очень внушительно. У них даже Соболев и Кокорин на скамейке сидят. И по делу, — рассказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
Аршавин также считает, что в матче с "Рубином" (2:0), для "Спартака" всё сложилось удачно. В том числе, забил их лучший игрок на старте сезона — Джордан Ларссон, игру которого, по мнению Аршавина, приглушили заменой в дерби с ЦСКА (1:3).
После восьми туров у "Зенита" и "Спартака" по 17 очков, но питерцы лидируют в чемпионате благодаря лучшей разнице мячей.
Аршавин: у "Спартака" внушительное нападение, где Соболев и Кокорин сидят на скамейке по делу
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин считает, что нападение московского "Спартака" выглядит очень внушительно.
Фото: ФК "Зенит"
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